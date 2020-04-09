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Esenler'de en işlek cadde ve meydan yaya trafiğine kapatıldı

Esenler'de en işlek cadde ve meydan yaya trafiğine kapatıldı -Esenler'de virüse özel tedbir: İşlek cadde ve meydanı yaya trafiğine kapatıldı Esenler Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe için yeni korona virüs tedbirleri kararı aldı.

09.04.2020 19:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:12
Esenler 'de en işlek cadde ve meydan yaya trafiğine kapatıldı
-Esenler'de virüse özel tedbir: İşlek cadde ve meydanı yaya trafiğine kapatıldı
İSTANBUL - Esenler Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe için yeni korona virüs tedbirleri kararı aldı. Karara göre Esenler'de taşıt trafiğine belli sürelerde kapalı olan en işlek meydanı Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi yaya trafiğine de kapatıldı.
Bugün toplanan Esenler Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgının toplum açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir" denilerek ilçede şu anda belirli saatlerde taşıt trafiğine kapalı olan Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi ile ilgili de önemli bir uygulamaya imza attı. Buna göre; Esenler'in en işlek meydanı Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi zaruri durumlar haricinde 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17.00'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına da kapatıldı. Meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.
Dükkanlar açık olacak
Bu süre zarfında Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi'ndeki dükkanların açılışına izin verilecek. Yasağa uymayanlara ise ceza kesilecek. Alış -veriş, banka veya noter gibi zaruri işlemler için meydan ve caddeyi kullanan vatandaşlara, bu durumlarını fiş veya başka bir resmi evrakla ibraz etmeleri durumunda ceza uygulanmayacak. Esenler’de en işlek cadde ve meydan yaya trafiğine kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Davutpaşa, Dörtyol, Esenler, Yerel
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