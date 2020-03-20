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Esenler'de 'Evde Kal'an kazanacak

Esenlerliler, korona virüs ile mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için düzenlenecek "Evde Kal Esen Kal" adlı yarışmayla, her gün evdeki en güzel anlarını paylaşacaklar ve sürpriz hediyeler kazanacaklar.

20.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:30
Esenler'de 'Evde Kal'an kazanacak
Esenlerliler, korona virüs ile mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için düzenlenecek "Evde Kal Esen Kal" adlı yarışmayla, her gün evdeki en güzel anlarını paylaşacaklar ve sürpriz hediyeler kazanacaklar.

Esenler Belediyesi, Korona virüs ile mücadele kapsamında, evlerinden çıkmayan Esenlerliler için "Evde Kal Esen Kal" adlı bir yarışma başlatıyor. Yarışmayla, ailece evde geçirilen güzel ve verimli zamanlar her gün Esenlerliler ile paylaşılacak, düzenlenecek yarışmalarla sürpriz hediyeler kazanılacak. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, yarışmanın detaylarını anlattı.

Fotoğraf ve videolar paylaşılacak

Yarışmalar, 10 farklı konuda düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenler; "Süper Baba", "Eğitici Anne", "Birlikte Kitap Okuyoruz", "Birlikte Oyun Oynuyoruz", "Penceremden Esenler", "En Güzel Aile Birlikteliği, "En Güzel Balkon", "Sanat Evi", "Evde Spor" ve "Hobilerim" konularında çektikleri en güzel fotoğrafları veya videoları paylaşacaklar.

#EvdeKalEsenKal Etiketi ile Gönderilecek

Yarışmacıların kendi Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesapları üzerinden #EvdeKalEsenKal etiketiyle paylaşacağı fotoğraf ve videoların, evdekalesenkal@gmail.com mail adresine de gönderilmesi gerekiyor. Paylaşımlar, saat 15.00'e kadar atılabiliyor. 15.00'ten sonra yapılan paylaşımlar, bir sonraki gün düzenlenecek yarışma için geçerli oluyor.

Her Akşam 20.00'de açıklanacak

23 Mart Pazartesi günü başlayacak yarışmaya katılmak için Esenler'de oturma ve paylaşımın yapıldığı Esenler Belediyesi sosyal medya hesabının takip edilmesi gerekiyor. Her kategoride bir kazananın olacağı yarışmada, kazananları Esenler Belediyesi jürisi ve paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabındaki beğeniler belirliyor. Her akşam saat 20.00'de, Esenler Belediyesi sosyal medya hesapları ve Esenler Belediyesi'nin internet sitesi www.esenler.bel.tr adresi üzerinden sonuçların açıklanacağı yarışmada, kazananlara sürpriz hediyeler verilecek. Hediyeler, Korona virüs ile mücadele dönemi sona erdikten sonra sahiplerine ulaştırılacak.

Ayrıca bu süreçte üretilecek hikaye, roman, resim, beste gibi tüm sanatsal ve edebi çalışmalar da, Esenler Belediyesi'nce değerlendirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Tevfik Göksu, Esenler, Güncel

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