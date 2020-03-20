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Esenler'de "Evde Kal Esen Kal" yarışması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenecek "Evde Kal Esen Kal" yarışmasıyla vatandaşlar evdeki en güzel anlarını paylaşarak hediyeler kazanacak.

20.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:02
Esenler'de
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenecek "Evde Kal Esen Kal" yarışmasıyla vatandaşlar evdeki en güzel anlarını paylaşarak hediyeler kazanacak.
Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında, evlerinden çıkmayan Esenler'deki vatandaşlar için "Evde Kal Esen Kal" adlı bir yarışma başlatılacak. Bu kapsamda ailece evde geçirilen güzel ve verimli zamanlar her gün vatandaşlarca paylaşılacak, düzenlenecek yarışmalarla sürpriz hediyeler kazanılacak.
Yarışmalar, 10 farklı konuda düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenler; "Süper Baba", "Eğitici Anne", "Birlikte Kitap Okuyoruz", "Birlikte Oyun Oynuyoruz", "Penceremden Esenler", "En Güzel Aile Birlikteliği, "En Güzel Balkon", "Sanat Evi", "Evde Spor" ve "Hobilerim" konularında çektikleri en güzel fotoğrafları veya videoları paylaşacak.
23 Mart Pazartesi günü başlayacak yarışmaya katılmak için Esenler'de ikamet etme ve paylaşımın yapıldığı Esenler Belediyesi sosyal medya hesabının takip edilmesi gerekiyor. Her akşam saat 20.00'de, Esenler Belediyesi sosyal medya hesapları ve Esenler Belediyesinin internet sitesi www.esenler.bel.tr adresi üzerinden sonuçların açıklanacağı yarışmada, kazananlara sürpriz hediyeler verilecek. Hediyeler, koronavirüs ile mücadele dönemi bittikten sonra sahiplerine ulaştırılacak.
Ayrıca bu süreçte üretilecek hikaye, roman, resim, beste gibi tüm sanatsal ve edebi çalışmalar da Esenler Belediyesince değerlendirilecek.
Yarışmacıların kendi Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesapları üzerinden #EvdeKalEsenKaletiketiyle paylaşacağı fotoğraf ve videoları, evdekalesenkal@gmail.com mail adresine de göndermesi gerekiyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Esenler, Güncel

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