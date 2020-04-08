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ESENLER'DE FIRTINADA SARKAN ÇATI PARÇASI TESTEREYLE KESİLDİ

ESENLER'de şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısının büyük bir bölümü sokağa doğru sarktı.

08.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:59
ESENLER'de şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısının büyük bir bölümü sokağa doğru sarktı. İtfaiye ekipleri elektrikli testere ile tehlike oluşturan çatıyı keserek parçalara ayırdı.
Esenler Nene Hatun Mahallesi 132. Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın çatısının büyük kısmı şiddetli rüzgar nedeniyle yola doğru sarktı. Sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildikten sonra tehlike oluşturan parça için çalışma başlatıldı. Binanın 6. katındaki daire penceresine ve çatısına çıkan itfaiye erleri elektrikli testere ile çatıdan uçan kısmı keserek parçalara ayırdı. Parçalanan bazı yapı malzemeleri sokağa düşerken bazı parçaları da itfaiye ekipleri kontrollü şekilde pencereden içeriye aldı. Çatıda uçan kısmın tamamen parçalanmasının ardından sokak trafiğe açıldı. ESENLER’DE FIRTINADA SARKAN ÇATI PARÇASI TESTEREYLE KESİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Esenler, Güncel
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