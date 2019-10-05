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Esenler'de gece kartallarından uyuşturucu operasyonu

Esenler'de bulunan bir daireye operasyon düzenleyen gece kartalları, 1 kilo 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

05.10.2019 17:08Esenler'de gece kartallarından uyuşturucu operasyonu
Esenler'de bulunan bir daireye operasyon düzenleyen gece kartalları, 1 kilo 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şahıs adli makamlara sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde, Esenler Oruçreis Mahallesinde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 'Gece Kartalları olarak bilinen Çarşı ve mahalle bekçileri bir dairede şüpheli şahısların olduğu ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli daireye operasyon düzenledi. Baskın sonrası dairede poşete sarılı 1 kilo 70 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yabancı uyruklu 7 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Esenler, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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