Esenler'de gecekondu yandı
Esenler'de bir gecekondu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
08.03.2020 09:12
Esenler 'de bir gecekondu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Oruç Reis Mahallesi 590. Sokak üzerindeki tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm gecekonduyu sardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Oruç Reis Mahallesi 590. Sokak üzerindeki tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm gecekonduyu sardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Esenler'de gecekondu yandı
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