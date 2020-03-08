Esenler'de gecekondunun çatısı alev alev yandı
Esenler'de tek katlı gecekondunun çatısında çıkan yangın kısa süre içinde büyüyerek binanın kül olmasına sebep oldu.
08.03.2020 08:55
Esenler 'de tek katlı gecekondunun çatısında çıkan yangın kısa süre içinde büyüyerek binanın kül olmasına sebep oldu. Alevler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı.
Yangın saat 05.00'da Esenler İlçesi Oruçreis Mahallesi 590. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir gece kondu da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tak katlı gece kondu da bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangını kısa süre içinde büyüyerek gecekondunun tamamını sardı. Alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.
Yangının kısa süre içinde büyümesinden dolayı gece kondu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
(İHA)
Yangın saat 05.00'da Esenler İlçesi Oruçreis Mahallesi 590. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir gece kondu da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tak katlı gece kondu da bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangını kısa süre içinde büyüyerek gecekondunun tamamını sardı. Alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.
Yangının kısa süre içinde büyümesinden dolayı gece kondu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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