Esenler'de hükümlüler 'millet bahçesi'nde temizlik yaptı

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı doğrultusunda hazırlanan proje ile İstanbul'daki Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görev alanındaki 12 ilçedeki mahkumlardan bir bölümü 'Temiz Çevre Projesi'nde yer almaya başladı. Esenler 'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde 55 mahkum, genel temizlik yaptı.Bakırköy Adli Yargı Bölgesi'nde bulunan Avcılar, Bahçelievler Bağcılar, Başakşehir, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde kamu hizmetlerinde ücretsiz çalıştırılarak cezalarının bir bölümünü infaz eden hükümlülerden 55'i Esenler'de geçen yılın sonunda açılan Millet Bahçesi'nde görevlendirildi.

GÜN BOYU TEMİZLİK

Esenler Belediyesi ile yapılan işbirliği sonucu hükümlüler, yasa uyarınca 2 saati 1 günlük cezaevindeki tutukluluk süresine eş kabul edilen 'Denetimli Serbestlik' uygulaması ile 240 bin metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçesi'nde gün boyu temizlik çalışması yapacak. Daha önce fidan dikimi, okullara boya badana etkinliği gibi topluma faydalı projelere katılan yükümlülerin bu uygulama ile iş disiplini, toplumsal kurallara uyma becerisi, meslek edinme, başkalarının haklarına saygı gibi temel normları da öğrenebildikleri ifade edildi.

SOSYAL HAYATA ADAPTASYON

Esenler Millet Bahçesi'nde başlatılan 'Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi'nin başlaması nedeniyle açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, "Adalet Bakanlığı'nın uygulaması ile aynı zamanda toplumun çevre temizliğine karşı farkındalık düzeyinin arttırılması, yükümlülerin de sosyal hayata adaptasyonunun hızlandırılması hedeflendi" dedi.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karaküllah da piknik alanlarında çöp izmarit, ambalaj artığı gibi görüntü kirliliğe yol açan unsurların bundan böyle yükümlüler tarafından temizlenerek çocukların ve ailelerin daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirmelerine olanak sağlandığını söyledi.

Hükümlülerden Fatih Mercan, "Denetimli serbestlik uygulamasından son derece memnunum. Millet bahçeleri hepimizin. Bu vesile ile herkese bir çağrıda bulunmak istiyorum; Uyuşturucu, alkol ve özellikle de kadına şiddetten uzak duralım" dedi. Hükümlülerden Siyami Yücel de, "İçeride boş yatmaktansa dışarıda kamu yararına çalışmak çok yerinde" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

Bakırköy Savcısı ve Denetimli Serbestlik Müdürü açıklama yaparken

Hükümlülerden görüntüler

Hükümlülerden Fatih Mercan ve Siyami Yücel ile röportaj

Millet Bahçesi'ndeki temizlik çalışmalarından görüntüler