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Esenler'de insanlar sokağa akın etti

Esenler'de insanlar sokağa akın etti Trafik ve insan yoğunluğu drone ile görüntülendi Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Esenler'de vatandaşlar market ve fırınlara akın etti.

11.04.2020 00:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:54
Esenler 'de insanlar sokağa akın etti
Trafik ve insan yoğunluğu drone ile görüntülendi
İSTANBUL - Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Esenler'de vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Trafikte oluşan araç yoğunluğu ve insanların sokağa çıkmaları ise drone ile görüntülendi.
Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'den başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Haberin ardından İstanbul'un her ilçesinde vatandaşlar market ve fırınlara akın ederken, Esenler Atışalanı Caddesinde trafikte de yoğunluk oluştu. Araç yoğunluğu ve vatandaşların kaldırımda fırınlara yürüdükleri o anlar drone ile havadan görüntülendi. Esenler’de insanlar sokağa akın etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenler, Genel
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