ESENLER'DE İŞLEK CADDE VE MEYDAN YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

İSTANBUL DHA

Esenler Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe için yeni koronavirüs tedbirleri kararı aldı. Karara göre Esenler'de taşıt trafiğine belli sürelerde kapalı olan alanlar yaya trafiğine de kapatıldı.

Bugün toplanan Esenler Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgının toplum açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir" denilerek ilçede şu anda belirli saatlerde taşıt trafiğine kapalı olan Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi ile ilgili de bir uygulamaya imza attı. Buna göre; Esenler'in en işlek meydanı Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi zaruri durumlar haricinde 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17.00'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına da kapatıldı. Meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.

DÜKKANLAR AÇIK OLACAK Bu süre zarfında Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi'ndeki dükkanların açılışına izin verilecek. Yasağa uymayanlara ise ceza kesilecek. Alış -veriş, banka veya noter gibi zaruri işlemler için meydan ve caddeyi kullanan vatandaşlara, bu durumlarını fiş veya başka bir resmi evrakla ibraz etmeleri durumunda ceza uygulanmayacak.