Esenler'de Kadınlar Yemekleriyle Yarıştı

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:28



05 Aralık 2018 Çarşamba 16:28

Esenler Belediyesince Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında, ilçede yaşayan 17 kadın yöresel yemekleriyle hünerlerini sergiledi.Esenler Belediyesi Dere Torun Yaşam Merkezinde düzenlenen "Hamarat Nineler Yarışıyor" etkinliğinde ilçe sakini kadınlar, baklavadan böreğe, keteden içli köfteye, mantıdan katmere kadar yaptıkları yöresel lezzetlerle yarıştı.Etkinlik öncesinde Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yarışmacılara başarılar dileyip, yemeklere ilişkin bilgi almasının ardından, yöresel lezzetler jüriye sunuldu.Aralarında Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl'ün de bulunduğu jüri üyeleri yarışmacıların sunumlarını değerlendirerek puan verdi.Bingöl, sunumlar öncesi yaptığı konuşmada, yöresel lezzetlerin nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Yemek önce göze hitap etmeli ki iştahı açılsın insanların ve yeme arzusu doğsun. Buradaki yemeklerin de hepsinin görüntüsü çok güzel. Bundan daha önemlisi de gelecek nesillere bu yemekleri aktarmamız. Bir toplum kültürünü kaybederse her şeyini kaybeder. Kültürün de en temel olayı mutfak kültürüdür. Mutfak kültürünü kaybetmiş bir toplum birçok değerini kaybeder ama Allah razı olsun sizin gibi değerli ablalarımız bu güzel yemekleri yapıp yaşatıyorsunuz. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza da öğretin."Puanlama sonucunda Çanakkaleli 69 yaşındaki Fatma Dönmez "hurma tatlısı" ile birinci olurken, Sinoplu Hüsniye Özdemir de "ıslama" ile ikinciliğe değer bulundu.Dönmez, yarışmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yöreme ait bir tatlı yaptım. Çok sevinçliyim. Mutluyum. Bir yarışma daha olsa yine katılırım." diye konuştu.Etkinlik, birinci ve ikinciye çeşitli ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.