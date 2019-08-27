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Esenler'de kamyon üst geçide takıldı, arkadan gelen motosikletli kıl payı kurtuldu

Esenler'de elektrik trafosu yüklü bir kamyon üzerindekilerle birlikte yüksekliği artınca üst geçide takıldı.

27.08.2019 16:13 Esenler'de kamyon üst geçide takıldı, arkadan gelen motosikletli kıl payı kurtuldu

Esenler'de elektrik trafosu yüklü bir kamyon üzerindekilerle birlikte yüksekliği artınca üst geçide takıldı. Kamyona yüklü trafonun betonarme tavan kısmı yerinden koparak yola düştü. O anda kamyonun tam arkasında seyir halindeki bir motosikletli kıl payı kurtuldu.
Kaza, saat 15.00'te O - 3 otoyolu Esenler Atışalanı mevkii Aksaray yönünde meydana geldi. Ali İhsan Özkan yönetimindeki 06 PSJ 85 plakalı elektrik trafosu yüklü kamyon, köprünün altından geçerken üzerindekilerle birlikte yüksekliği fazla olmasından dolayı üst geçit köprüsüne takıldı. Takılmanın etkisiyle trafonun betonarme olan tavan kısmı, yerinden koparak yola düştü. O anda kamyonun arkasında motosikletiyle seyir halinde bulunan Yener Koç önüne düşen beton bloğun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olayın şokuyla kendini yol kenarına atan Koç, "Kamyonun arkasındaydık, bir anda üst geçitten geçemeyip üstündeki beton blok, koruyucu blok önümüze düştü. Kopan taşlar bize vurdu ama ucuz atlattık işte. Hemen arkasındaydım, beton blok hemen önüme düşer düşmez toz bulutuyla önümüzü göremez olduk. Bariyerlere vurdurarak geldim kenara" şeklinde konuştu.
Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Trafik akışı iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza uzun süre trafik yoğunluğuna sebep oldu. Yola düşen beton blok görevliler tarafından kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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-Üst geçide takılan kamyon
-Yükten kopup yola düşen parça
-Kıl payı kurtulan motosikletli ile röportaj
-Vatandaş ile röportaj
-Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik



- İstanbul

Ali İhsan Özkan, Aksaray, Esenler, Güncel

Kaynak: DHA

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