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Esenler'de korkutan çatı yangını

Esenler'de 6 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

18.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:25
Esenler'de korkutan çatı yangını
Esenler'de 6 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Daire içinde kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Esenler Davutpaşa Mahallesi 58. Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katıl binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri kendini dışarı atarak, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı. Çatı katında kalan bazı kişiler de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İtfaiye, Esenler, 3. Sayfa

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