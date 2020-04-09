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Esenler'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı alanlar yaya trafiğine kapatıldı

Esenler Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede belli sürelerde taşıt trafiğine kapalı olan alanların yaya trafiğine de kapatılmasına karar verdi.

09.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:18
Esenler'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı alanlar yaya trafiğine kapatıldı
Esenler Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede belli sürelerde taşıt trafiğine kapalı olan alanların yaya trafiğine de kapatılmasına karar verdi.
Esenler Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Esenler'de belli sürelerde taşıt trafiğine kapalı olan alanlar yaya trafiğine de kapatıldı.
Açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) salgının toplum açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir" ifadelerine yer verildi.
Alınan karar doğrultusunda Esenler'in en işlek meydanı Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi zaruri durumlar haricinde bugün 17.00'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına da kapatıldı. Meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırıldı.
Açıklamada, alınan karar sürecinde, Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi'ndeki dükkanların açılışına izin verilecek. Yasağa uymayanlara ise ceza kesilecek. Alışveriş, banka veya noter gibi zaruri işlemler için meydan ve caddeyi kullanan vatandaşlara, bu durumlarını fiş veya başka bir resmi evrakla ibraz etmeleri durumunda ceza uygulanmayacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Esenler, Güncel
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