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Esenler'de makas kazası kamerada

3 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen minibüs zincirleme kazaya sebep oldu.

26.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:55 Esenler'de makas kazası kamerada

ESENLER O-3 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen minibüs zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza anı kameralara yansıdı.

Olay, geçen Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında O-3 Karayolu Otogar ayrımında meydana geldi. Trafikte makas atarak ilerleyen minibüs geçmeye çalıştığı otomobile çarptı. Çarptığı otomobil de başka araca çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler hafif yaralandı. Kazaya tanık olan diğer sürücüler ise kornaya basarak durumu protesto etti.

KAZA ARAÇ İÇİ KAMERAYA YANSIDI Olay anı trafikteki bir başka aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüs makas attığı sırada ilk olarak taksiye ardından diğer araçlara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle taksi bariyerlere çarparken, diğer iki araç ise birbirlerine çarparak duruyor. 

 



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Kaynak: DHA

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