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ESENLER'DE MİNİBÜS'TE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

ESENLER'de ağzına kadar dolu olan minibüste kapının dışında kalacak şekilde tehlikeli yolculuk yapanlar kameralara yansıdı.

03.08.2019 16:47
ESENLER'DE MİNİBÜS'TE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
ESENLER'de ağzına kadar dolu olan minibüste kapının dışında kalacak şekilde tehlikeli yolculuk yapanlar kameralara yansıdı.
Görüntüler, dün akşam saatlerinde Esenler, Giyimkent'te kaydedildi. Ağzına kadar yolcu bulunan bir minibüste yer bulamayan bazı yolcular, kapı eşiğinde seyahat etti. Minibüs şoförü sarkan yolculara aldırış etmeden hem kendini hem yolcuları hem de trafikteki diğer yolcuları tehlikeye attı. Bir süre yola devam eden minibüsteki yolculardan kapı eşiğinde kalanlar, şans eseri açık kapıdan düşmedi. O anlar, trafikteki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Esenler, Güncel

Kaynak: DHA

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