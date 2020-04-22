Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Esenler'de online bağlantılı basın toplantısı ile ramazan ayı hizmetleri paylaşıldı

Esenler'de online bağlantılı basın toplantısı ile ramazan ayı hizmetleri paylaşıldıBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU, TELEKONFERANS BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYEREK RAMAZAN AYI BOYUNCA ESENLER'DE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALARI ANLATTI.

22.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:08
Esenler 'de online bağlantılı basın toplantısı ile ramazan ayı hizmetleri paylaşıldı
Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU, TELEKONFERANS BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYEREK RAMAZAN AYI BOYUNCA ESENLER'DE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALARI ANLATTI. Göksu , 'Bu sene meydanlarımızda Ramazan coşkusunu yaşayamayacağız belki ama Esenler Belediyesi olarak tüm hizmetlerimiz devam edecek' dedi.
Şimdiye kadar Çocuk İftarı'ndan İftar Çeşmeleri'ne, Eve Teslim İftar'dan Alo İftar'a, Helva Sohbetleri'nden Anadolu Erenleri'ne kadar Ramazan'ın manevi iklimine uygun çok farklı programları hayata geçiren Esenler Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bu sene Ramazan'da farklı bir konsept uygulayacak.
'KÜLTÜR ETKİNLİKLERİMİZİ SANAL ORTAMA TAŞIYACAĞIZ'
Yapılacak uygulamaları online basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerle paylaşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ihtiyaç sahibi ailelerin her türlü alışverişini ücretsiz olarak yapabildiği EDİM (Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi) hakkında bilgi verdi. Bu sene iftarlar yerine ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıtacağını söyleyen Başkan Göksu, 'Meydan ve caddelerde düzenlenen kültür etkinliklerini belediyenin internet üzerinden yayın yapan Şehir Ekranı TV'ye taşıyacağız' dedi.
'SENEYE DAHA SAĞLIKLI ŞEKİLDE YENİDEN BU MEYDANLARDA BULAŞACAĞIZ'
İnteraktif soru cevaplarla devam eden online basın toplantısında Başkan Göksu, gelen bir soru üzerine sahura kaldırma işleminin ramazan davulcularının yerine araçlarla anons edilerek yapılacağını söyledi. Başkan Göksu, 'Şehir ekranımızı çok aktif kullanarak dijital ortamda Esenler'de ki bütün kardeşlerimizle Ramazan boyunca iletişimimizi aynı meydan programlarında olduğu gibi, normal programlarımızda olduğu gibi inşallah Ramazan boyunca da bu şekilde gerçekleştireceğiz. Virüs dolayısıyla o güzel meydan programlarımızı, toplu iftarlarımızı yapamayacağız. Gönül softalarımızı maalesef kuramayacağız. Ama bir sonraki sene daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde yeniden kavuşacağız' ifadelerini kullandı.
Esenler’de online bağlantılı basın toplantısı ile ramazan ayı hizmetleri paylaşıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tevfik Göksu, Esenler, Göksu, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma, Acun’un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi Haberler
Şeyma, Acun'un sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını sildi
İran’dan Trump’ın ’Vur emri’ tehdidine askeri kanattan jet yanıt geldi Haberler
İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine askeri kanattan jet yanıt geldi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Haberler
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Müge Anlı için ’Evli bir adamdan hamile’ diyen eski eşi çark etti Haberler
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Haberler ›› Güncel ››Esenler'de online bağlantılı basın toplantısı ile ramazan ayı hizmetleri paylaşıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:02: SUUDİ ARABİSTAN'DAN GETİRİLEN TÜRK VATANDAŞLARINI TAŞIYAN UÇAK, ERZURUM HAVALİMANI'NA İNDİ - Haber 18:02: Vatandaşın Türk bayrağı talebini Vali Sarıfakıoğulları karşıladı - Haber 18:00: Büyükşehir'den 23 Nisan'da gezici araçlarla mobil konser - Haber 18:00: Vefa Sosyal Destek Grubu, Adanalılara Türk bayrağı dağıtıyor - Haber 18:00: İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü: "ABD zorbalık etmek yerine kendisini koronavirüsten... - Haber 17:16: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak - Haber 17:02: Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:56: Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın - Haberler 16:45: Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti - Haber