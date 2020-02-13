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Esenler'de park halindeki 2 minibüs yandı

Esenler'de iki farklı noktada park halindeki 2 minibüs yandı.

13.02.2020 02:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 02:27
'de iki farklı noktada park halindeki 2 minibüs yandı.
Nine Hatun Mahalesi 148 sokakta çöpte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, yan tarafta bulunan 34 RV 2686 plakalı içerisinde tekstil malzemesi bulunan minibüse sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Olaydan yarım saat sonra 150 metre ileride 34 LAV 898 plakalı servis minibüsünde çıkan yangın da itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
İki minibüs kullanılamaz hale gelirken, polis kundaklama şüphesiyle olayla ilgili soruşturma başlattı.
Esenler'de park halindeki 2 minibüs yandı

Esenler, Güncel

Kaynak: AA


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