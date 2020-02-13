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Esenler'de park halindeki bir minibüs alev alev yanarak kül oldu

Esenler'de park halindeki servis minibüsü motor kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu kül oldu.

13.02.2020 02:07 | Son Güncelleme: 13.02.2020 02:07Esenler'de park halindeki bir minibüs alev alev yanarak kül oldu
'de park halindeki servis minibüsü motor kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu kül oldu. Servis minibüsünün yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay. saat 00.30'da Esenler İlçesi Nine Hatun Mahallesi 148 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde park halinde bulunan bir servis aracında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Motor kısmından çıkan yangın, kısa süre içinde büyüyerek etkisin hızlandırdı.

Servis minibüsünden çıkan alev ve dumanları gören mahalle halkı durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen minibüsün yanma nedeninin araştırılmasıyla ilgili polis soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Esenler, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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