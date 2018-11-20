Esenler
'de Peygamber Efendimize 8 farklı dilde yazılan şiirler okundu
İSTANBUL - Peygamber Efendimizin doğumunu müjdeleyen "Mevlid Kandili
" nedeniyle 8 ülkenin gençleri, kendi dillerinde okuyacakları naatlarla Resulullah'ı anlattı. Esenler Belediyesi, Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile birlikte "Diller Farklı Olsa da Gönüller Bir" sloganıyla, "4. Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi" programını düzenledi. Dr. Kadir Topbaş
Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programa, UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat
, Türkiye
, Arnavutluk
, Bosna-Hersek, Bangladeş
, İran
, Mısır
, Tanzanya
ve Türkmenistan
'dan öğrenciler katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a duydukları sevgiyi öğrencilerin kendi dillerinde okudukları naat-ı şeriflerle devam etti. 8 farklı dilde okunan naat-ı şerifler dinleyenleri duygulandı. Gecenin sonunda Şair Dursun Ali Erzincanlı
sahneye çıkarak menkıbeler anlattı ve Peygamber Efendimiz için şiirler seslendirdi."Ne demek istediklerini hissedeceğiz"Esenler Belediyesi ile birlikte bu yıl 4. Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi'ni düzenlediklerini ifade eden UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, "Bu gün Mevlid-i Şerifin yıl dönümü olması nedeniyle bir araya toplandık. 8 farklı ülkeden naat-ı şerif okuyacak arkadaşlarımız. Naat-ı şerif Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a yazılan şiirlere denir. İslam coğrafyasında sayısız şekilde naat-ı şerif yazılmıştır. 8 farklı ülkeden gelen arkadaşlarımız kendi dillerinde yazmış oldukları naat-ı şerifleri bizlere okuyacaklar. Farklı dilleri konuşuyor olabiliriz ama aynı dinin ve ümmetin mensupları olarak onların ne demek istediklerini hissedeceğiz" şeklinde ifadeler kullandı.
Mevlid Kandili,Esenler