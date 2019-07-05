05.07.2019 16:18
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ESENLER'DE RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Kaynak: DHA
Güncel
Camide futbol oynayan çocuklara sosyal medya tepki yağdı
Ekrem İmamoğlu, "Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz" deyip açıkladı
İlişkiye girmek istemeyen kocasının cinsel organını kesti
Dilencilere yapılan operasyonda, ekmek arasında para çıktı
Emre Yetkin eşi Burcu Biricik'i bikinili görüntüleyen magazincilere sert çıktı
"Sakla samanı, gelir zamanı" sözü gerçek oldu
Savcılık, Ali Babacan hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başaramasaydık ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum
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