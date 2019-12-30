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Esenler'de rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 4 araca hasar verdi

ESENLER'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parçalar sokakta park halinde olan 4 araca zarar verdi.

30.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:32 Esenler'de rüzgar nedeniyle çatıdan düşen parçalar 4 araca hasar verdi
ESENLER'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parçalar sokakta park halinde olan 4 araca zarar verdi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan binanın çatısındaki yapı malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Fevzi Çakmak Mahallesi 1119 sokağa düşen parçalar park halinde bulunan 4 otomobile zarar verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hasar gören 4 otomobilin çekilmesinin ardından belediye ekipleri çatıdan düşen parçaları kamyonete yükledi. ekipleri de güvenlik gerekçesiyle sokağı bir süre yaya ve araç trafiğine kapattı. Düşen parçaların temizlenmesinin ardından sokak trafiğe açıldı.

 


- İstanbul

Fevzi Çakmak Mahallesi, Esenler, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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