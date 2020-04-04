Esenler'de sahte dezenfektan operasyonu

ESENLER'de düzenlenen operasyonda 2 buçuk ton sahte dezenfektan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler Giyimkent sitesindeki depoda izin belgesiz, ruhsatsız ve hijyene uygun olmayan ortamda dezenfektan üretimi yapıldığını belirleyerek harekete geçti. Depoyu takibe alan polis ekipleri, şüphelilerin depoda hazırladıkları sahte dezenfektanları paketledikten sonra ülkenin birçok noktasına gönderdiğini belirledi.

Ekipler, Perşembe günü depoya operasyon düzenledi. Depoda bin 343 şişe satışa hazır sahte dezenfektan, tankerler içinde 2.5 ton sahte dezenfektan, 3 bin 350 boş şişe ve 2 bin etiket ele geçirilirken, işyeri sahibi İlhan Ü.(46) gözaltına alındı. Depo sahibine kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan para cezası kesilirken, depo zabıta ekiplerince mühürlendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA