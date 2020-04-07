Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Esenler'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı

Esenler'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı Şiddetli rüzgar nedeniyle itfaiye müdahale edemedi Esenler'de şiddetli rüzgardan dolayı binanın çatısı kaydı.

07.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:07
Esenler 'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı
Şiddetli rüzgar nedeniyle itfaiye müdahale edemedi
İSTANBUL - Esenler'de şiddetli rüzgardan dolayı binanın çatısı kaydı. Binada inceleme yapan itfaiye ekipleri kayan çatıya müdahale edemezken sokağın giriş ve çıkışı emniyet şeritleriyle kapatıldı.
Olay, Nine Hatun Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı yerinden kaydı. Çatıdan kopan parçalar sokağa savruldu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatısı kayan binaya girerek incelemelerde bulundu ancak şiddetli rüzgar nedeniyle çatıya müdahale edilemedi.
Çatıdan kopan parçaların mal veya can kaybına neden olmaması için sokakta bulunan araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Sokakta gezen vatandaşları uzaklaştırmak isteyen itfaiye görevlileri ile mahalleli arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin olaya müdahil olmasıyla olay son buldu.
Polis ekipleri sokağa giriş ve çıkışları güvenlik şeritleriyle kapandı. Binanın kayan çatısına da rüzgar şiddetini yitirdikten sonra müdahale edileceği öğrenildi. Esenler’de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Esenler, Polis, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Esenler'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Esenler'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:15: Adıyaman'a giriş yapan 102 bin araçta 215 bin vatandaşın ateşi ölçüldü - Haberler 16:14: Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada patlama oldu - Haberler 16:14: Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir evde patlama yaşandı. - Haberler 16:14: Trabzon'da karı koca Kovid-19'u yendi - Haberler 16:11: Trabzon'da 190 bin yarı mamül maske ele geçirildi - Haberler 15:20: Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor - Haberler 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar - Haberler 15:05: İzmir'de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok - Haberler 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:29: ABD'de canlı yayında koronavirüs ayini: Tanrının rüzgarını sana üflüyorum - Haberler 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu