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Esenler'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı

Esenler'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı Esenler'de dün kayan ve ekiplerin müdahale ettiği 6 katlı binanın çatısı bugün şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden yerinden uçtu.

08.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:23
Esenler 'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı
İSTANBUL - Esenler'de dün kayan ve ekiplerin müdahale ettiği 6 katlı binanın çatısı bugün şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden yerinden uçtu. Çatının bazı parçalarının sokağa savrulması korkuya neden olurken itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
Olay Esenler Nine Hatun Mahallesi 132. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı bir binanın çatısı dün kaymış ekipler müdahale etmişti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle çatı bugün de yerinde kaydı mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sokağı güvenlik şeridiyle çekerek giriş çıkışlara kapattı. Çatıya çıkan itfaiye ekipleri yerinden kayan çatıyı motor yardımıyla kesmeye başladı. Kesilen parçalar ekipler tarafından sokağa güvenli bir şekilde alındı. İtfaiye ekiplerinin uyarılarına rağmen bu esnada sokağa çıkmaya çalışan yaşlı bir adam parçaların düştüğü esnada dışarıya çıktı. Yaşlı adamın şans eseri yara almadan kurtulduğu olay sokakta korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri yarım saat süren işlemin ardından tehlike arz eden çatının parçasını kesme işlemini tamamladı. Yapılan çalışmanın ardından sokak tekrardan ekipler tarafından açıldı. Esenler’de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı kaydı

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Esenler, 3. Sayfa
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