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Esenler'de terör operasyonu : 3 gözaltı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler'de yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

25.02.2020 04:09 | Son Güncelleme: 25.02.2020 04:09Esenler'de terör operasyonu : 3 gözaltı
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'de yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında oturan 3 kişinin silahlı terör örgütüne üye olduklarının belirlenmesi üzerine ekipler bu sabah saat 00: 30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evin bulunduğu sokağa gelen ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra Özel Harekat ekipleri 3 kişinin kaldığı eve girdi. Evde yapılan arama çalışmalarının ardından 3 kişi gözaltına alındı.


- İstanbul

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Esenler, Güncel

Kaynak: DHA

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