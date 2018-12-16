Esenler'de Toplu Açılış Töreni

16 Aralık 2018 Pazar 15:44



16 Aralık 2018 Pazar 15:44

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP çöp demektir, CHP susuzluk demektir, CHP hava kirliliği demektir, CHP yoksulluk demektir. CHP, yasaklar demektir ve CHP, yoksulluğun daniskası demektir." dedi.Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, gençlerin çoğunun yapılan hizmetleri bilmediğini anlattı.Yeni bir seçimin, yeni bir yol ayrımının önlerinde olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz diyoruz ki İstanbul'u sadece 2023 Türkiye'sinin zirvesindeki yerini güçlendirmekle kalmayacak 2053 ve 2071 vizyonlarımızın da lokomotifi yapacağız. Bunun için kentsel dönüşümden millet bahçelerine, finans merkezinden kültürel varlığını korumaya kadar her alanda İstanbul'u çok daha ileri hizmetlere kavuşturmaya talibiz." dedi.Erdoğan, şunları söyledi:"CHP çöp demektir, CHP susuzluk demektir, CHP hava kirliliği demektir, CHP yoksulluk demektir, CHP yasaklar demektir ve CHP, yoksulluğun daniskası demektir. O yokluğu, o yoksulluğu aramızdaki yaşlı amcalarımız iyi bilir. Biz de babalarımızdan o nüfus kağıtlarındaki mühürleri görünce öğrendik. Ne çileler çekmişler, ne sıkıntılar yaşamışlar. Biz de gençlik yıllarımızda mazot, benzin, gaz yağı kuyruklarını biliriz. Bunların bize CHP yaşattı. Utanmadan, sıkılmadan farklı şeyler konuşuyorlar."Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey İstanbul, 31 Mart 2019 seçimlerinde, tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanmaya var mısın? Ey Esenler, önümüzdeki seçimlerde bir kez daha AK Parti diyerek ilçemizin şahlanışını sürdürmeye var mısın? Ey Türkiye, tevazu, samimiyet, gayretle, önce millet, önce memleket demeye var mısın?" diye seslendi.Esenler ve büyükşehir belediyeleri tarafından ilçeye kazandırılan 5 önemli hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:"Bunlardan biri, sadece Esenler değil tüm İstanbul için önemli ve örnek bir proje olduğuna inandığım 15 Temmuz Millet Bahçesi'dir. Törenden sonra millet bahçesine gideceğiz. Anneler, babalar, sizler de çocuklarınızla beraber o millet bahçesinde gezineceksiniz. Çevreci iktidar, çevreci belediye kimdir, bunu göreceksiniz. Çevrecilik, belediyecilik, hizmet bizim işimiz. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Farkımız bu. Toplamda 240 bin metrekare alanda kurulan eserler, 15 Temmuz Millet Bahçesi. Bisiklet ve yürüyüş yolları, piknik alanları, açık hava etkinlik alanı, spor tesisleri, cami, millet kıraathanesi ve ikinci bahar kıraathanesinden oluşan külliyesi... Meyve, sebze, tıbbi bitki bahçeleri, çocuklara, gençlere, hanımlara yönelik tesisler, şifa ve gül bahçesiyle, biyolojik göletiyle ilçemize, şehrimize yakışan bir hizmet. Yatırım bedeli, 55 trilyon lira olan millet bahçemizi bugün resmen hizmete açıyoruz."Erdoğan, Esenler Hacı Emsal Avcı Taş Camisi'nin hizmete açacakları ikinci eser olduğunu belirterek, tamamı taş işçiliğiyle inşa edilen bu caminin projesinde Mimar Sinan'ın Tophane'deki Kılıçali Paşa ve Manisa'daki Muradiye camilerinin örnek alındığını anlattı.Caminin taş olarak yapılmasının, yazın serin, kışın sıcak olmasını sağladığını ifade eden Erdoğan, bu eserin tıpkı örnek alındığı Mimar Sinan camileri gibi asırlar boyunca ayakta kalmasını, ümmete hizmet vermesini diledi.Esenler'in, İstanbul ve Türkiye'de kentsel dönüşüm projelerine öncülük öden ve örnek teşkil eden bir yer olduğunu anlatan Erdoğan, bunun için Esenler'de kentsel dönüşüm merkezi kurduklarını, projelerin koordinasyonunu yürütecek bu merkezin resmi açılışını da bugün gerçekleştirdiklerini belirtti.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Menderes Mahallesi'nde kapalı otopark ve kapalı pazar yeri inşa ettiğini, üstünde park, yürüyüş, çocuk oyun ve spor alanlarının bulunduğu bu tesisi de bugün hizmete aldıklarını aktaran Erdoğan, büyükşehir belediyesinin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 23 bin metrekarelik bir alanda yürüyüş yolu, piknik alanı, spor tesisleri ve şelaleden oluşan bir parkı ilçeye kazandırdığını ifade etti.Erdoğan, tüm bu yatırımların ilçeye ve İstanbul'a hayırlı olmasını dileyerek, bu eserleri İstanbul'a kazandıran büyükşehir ve Esenler belediye başkanları ile ekiplerine teşekkür etti.AK Parti olarak, bakanlar, belediye başkanları, teşkilatlarla gece gündüz millete hizmet etmek için çalıştıklarını ve çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, "Halka hizmeti, hakka hizmet gören bir anlayışla, her işimizi ibadet aşkı ve şevkiyle yapıyoruz." dedi.(Sürecek)