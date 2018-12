Esenler'de Toplu Açılış Töreni

16 Aralık 2018 Pazar 16:24



16 Aralık 2018 Pazar 16:24

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim, burası Paris değil, burası Hollanda da değil, sen eğer Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında ne idüğü belirsiz, kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse yine dar ederiz. Bunu böyle bilesin." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde konuştu.Erdoğan, Türkiye tarihinde KOBİ'lere kendileri kadar destek veren, kaynak tahsis eden bir başka hükümet olmadığını anlatarak, "Tarımsal ihracatımızı 3,7 milyar dolardan, 17 milyar dolara çıkarttık Bay Kemal. Esnaflar konusunda söyledikleri de baştan aşağı yalan, yanlış. 2002 yılına kadar açılan her iş yerine karşın bir iş yeri kapanan ülkeydik, bugün ise otomotivden savunma sanayisine, gıdadan madenciliğe kadar her alanda üreten, ihraç eden, başarısına başarı katan bir ülkeyiz ama Bay Kemal'in asıl karın ağrısı bu, CHP yönetimini asıl rahatsız eden artık Türkiye'nin namerde muhtaç olmamasıdır." diye konuştu.Demokraside ve ekonomide attıkları her adımın CHP'nin kabusu olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çünkü CHP zihniyeti Türkiye'nin büyümesinden, ilerlemesinden, milletimizin refahının artmasından, hak ve özgürlüklerinin genişlemesinden değil, tam tersine sefaletten ve faşizmden güç alır. İşte gitti Almanya'ya, Almanya'da kimlerle resim çektiriyor? PKK'nın Almanya'daki uzantısı durumunda olanların bir araya geldiği kişilerle toplanıyor, o paçavralarını Avrupa Parlamentosu'nda sergileyenlerle beraber resim çektiriyor. Değerli kardeşlerim, istikametini kaybetmiş. Demokraside ve ekonomide attığımız her adım, bunların kabusudur. Sermayelerinin ellerinden gittiğini gördükçe hırçınlaşıyorlar. Yalan ve iftiranın dozunu arttırıyorlar. Her fırsatta milleti sokağa davet etmelerinin sebebi bu. Bay Kemal, kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim, burası Paris değil, burası Hollanda da değil, sen eğer Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında ne idüğü belirsiz, kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse yine dar ederiz. Bunu böyle bilesin.Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş olabilirsin ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın, onu bil. Onun için de bu milletin evlatlarını, sendikaları sokağa davet etmekle bir yere gidemezsin. Eğer gücün yetiyorsa işte sandık, ne yapacaksan gel sandıkta yap. Öyle meydanlarda asla, buna fırsat vermeyiz, gereğini de yaparız. Korkunun ecele faydası yoktur Bay Kemal. Türkiye'nin bu ana muhalefet zihniyetinden kurtulmasına az kaldı. Şurada üç buçuk ayımız var, hazırız değil mi? Üç buçuk ay sonra sandıklardan AK Parti'yi çok daha güçlü bir şekilde çıkarmaya var mıyız?""Babalarımız, dedelerimiz bunların elinden çok çekti"Rabia işaretiyle tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, "Evelallah ülkemizin ayağına pranga vuran bu tür kavgalara, hiç şüphesiz milletimiz hak ettiği cevabı sandıkta demokratik şekilde verecektir. Bizim babalarımız, dedelerimiz bunların elinden çok çekti. Biz de çocukluğumuzdan başlayarak, az eziyet görmedik. İnşallah bizim evlatlarımız, bu musibetten kurtulmuş olarak hayatlarını yaşayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan, daha sonra "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini alandakilerle karşılıklı söyledi.Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tel işi Türkiye haritası hediye etti. Erdoğan, konuşması esnasında "Reis bizi Münbiç'e götür." sloganı atan gençlere, "Gençler acele etmeyin. Önce biz, sonra siz." diyerek karşılık verdi.Erdoğan, daha sonra Taş Cami'ye sinevizyonla bağlanarak, açılışları takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonunda kendi kullandığı araçla 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni gezdi.(Bitti)