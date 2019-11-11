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Esenler'de trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul Esenler'de, kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

11.11.2019 06:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 06:20
'de, kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.
Otogar Bağlantı Yolu'ndan istikametine giden Mert Karabıçak yönetimindeki meyve ve sebze yüklü 17 KH 941 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, aynı yönde ilerleyen Cansel Seçkin idaresindeki 34 BN 7529 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpma sırasında asılı kalan kamyonet, öndeki aracın arkasında bir süre sürüklendi.
Kazada kamyonet içerisinde sıkışan Karabıçak, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü, ambulansla hastaneye kaldırdı.
Esenler'de trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul, Esenler, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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