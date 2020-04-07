Esenler 'de uçan çatı, yoldan geçen kadının üzerine düştü

İSTANBUL - Esenler'de bir iş yerinin çatısı rüzgardan dolayı uçarak yoldan geçen bir kadının üzerine düştü. Yaralanan kadın hastaneye götürülürken çevrede korku dolu anlar yaşadı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenler Dörtyol meydanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, meydanda bulunan bir iş yerine ait çatı rüzgardan dolayı uçtu. Uçan çatı cadde üzerinde yürüyen bir kadının üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran kadın yere yığılarak yardım bekledi. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa bindirerek hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zabıta ekipleri de olay yerine gelerek iş yerinden kopan çatıyı kaldırdı.

Kaynak: İHA