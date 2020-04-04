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Esenler'de virajı alamayan kamyon bariyerlere çarparak devrildi

Esenler'de virajı alamayan kamyon bariyerlere çarparak devrildi Esenler'de virajı alamayan gıda yüklü kamyon bariyerlere çarpıp yola devrildi.

04.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:43
Esenler 'de virajı alamayan kamyon bariyerlere çarparak devrildi
İSTANBUL - Esenler'de virajı alamayan gıda yüklü kamyon bariyerlere çarpıp yola devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralanın olmadığı kazada kamyonda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Kaza Esenler Tem bağlantı yolu Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yalçın Kaya idaresindeki 34 KM 0634 plakalı gıda yüklü kamyon kaygan zeminde seyir halde ilerlerken virajı almayarak bariyerle çarparak yola devrildi. Kamyonun sürücü Yalçın Kaya ve yanında bulunan arkadaşı devrilen araçta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar mahsur kalan sürücü ve arkadaşını kurtarırken durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonra kamyonda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yolda bulunan bariyerlerde de maddi hasar meydana gelirken çarpma sonrası zarar gören kamyonun parçaları yola savruldu. Polis ekipleri bir süre caddeyi trafiğe kapattı. Kamyonun çekilmesinin ardından yol trafiğe tekrardan açıldı.
Kazanın ardından kamyonda bulunan 2 kişinin yardımına koşan Sefa Ceylan "Kazanın ardından şoförle birlikte arkadaşı çıkardık" diye konuştu Esenler’de virajı alamayan kamyon bariyerlere çarparak devrildi

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Esenler, Polis, 3. Sayfa

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Esenler'de virajı alamayan kamyon bariyerlere çarparak devrildi
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