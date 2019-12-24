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ESENLER'DE YANAN OTOMOBİL BETON MİKSERİNDEN SIKILAN SUYLA SÖNDÜRÜLDÜ

ESENLER'de alev alev yanan otomobil beton mikserinden su sıkılarak söndürüldü.

24.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:25 ESENLER'DE YANAN OTOMOBİL BETON MİKSERİNDEN SIKILAN SUYLA SÖNDÜRÜLDÜ
ESENLER'de alev alev yanan otomobil beton mikserinden su sıkılarak söndürüldü.

O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde 0-3 Hal yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü aracını son anda yol kenarına çekerek dışarı çıkmayı başardı. Bu sırada yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durup yardım etmek yerine yollarına devam ettikleri görüldü. Motor kısmında çıkan yangın bir süre sonra otomobili tamamen sardı. Yangın nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken yoldan geçen beton mikseri sürücüsü durdu. Yanan otomobil beton mikserinden su sıkarak söndürüldü. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı. Tamamen kullanılmaz hale gelen aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından oluşan trafik normale döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Yol kenarında yanan araç 

-Yoldan geçen diğer sürücülerin durmadan yoluna devam etmesi

-Oluşan trafik

-Görüntüyü çeken kişinin olayı yorumlaması ve yardım etmeyen araç sürücülerine gösterdiği tepki

-Yangının aracı tamamen sarması

-Yoldan geçen beton mikserinin durması

-Beton mikseri sürücüsünün hortumla yangını söndürmesi

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

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