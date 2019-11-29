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Esenler'de yangın çıkan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

Esenler'de seyir halindeyken yangın çıkan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

29.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:47
'de seyir halindeyken yangın çıkan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.
O-3 kara yolunun istikametinde seyreden Hikmet Baycu idaresindeki 34 FH 7270 plakalı servis minibüsünün motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İçinde yolcu bulunmayan servisin sürücüsü yangını fark edince, aracı emniyet şeridine park ederek itfaiyeye verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle kara yolunun Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, yanan aracın çekilmesiyle normale döndü.
Esenler'de yangın çıkan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

Esenler, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


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