Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen etkinliklerde, birbirinden değerli sanatçılar Esenler'de sahne alıyor. Vatandaşların yaz akşamlarında keyifli zaman geçirebilmeleri için düzenlenen konserler, 15 Temmuz Millet Bahçesi ve Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşiyor.

SÜNNET ŞÖLENİ'NDE KONSER

"Esenler'de Yaz Konserleri"; Resul Aydemir, Divane Grup ve ESEV Orkestrası'nın sahne performanslarıyla başladı. Etkinliğin ilk gününde sahne alan rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, sevilen eserlerini, Esenler Belediyesi'nin sünnet şöleninde Esenlerliler için seslendirdi. Resul Aydemir'in hayranları şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

KOLİVA'DAN KARADENİZ TÜRKÜLERİ

Etkinliğin ikinci gününde ise Karadeniz müziğinin başarılı temsilcilerinden Grup Koliva sahne alarak Esenlerlilere keyifli bir akşam yaşattı. ESEV eğitmenlerinden oluşan ESEV Orkestrası ise, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleşen konserde, hem gönüllere hem kulaklara hitap etti.