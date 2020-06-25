ESENLER'DE YOL KENARINDA BEKLEYEN KİŞİYİ DÖVDÜLER

Esenler'de yol kenarında yürüyen bir kişi, araçtan inen 2 kişi tarafından feci şekilde dövüldü.

25.06.2020 10:14 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:57
Esenler'de yol kenarında yürüyen bir kişi, araçtan inen 2 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün Esenler'de bulunan Tekstilkent'te meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yol kenarında duran bir kişi, araçtan inen iki kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Fenalaştığı görülen kişiyi yerde tekmeleyen iki kişi, daha sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken darp edilen kişi, kendisine saldıran kişileri tanımadığını söyledi. Darp edilen kişi polise verdiği bilgide yolda yürürken, bir aracın park ettiğini ve araçtan inen iki kişinin, önünü keserek kendisine saldırmaya başladığını ifade etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen darp edilen kişi, kendisine saldıran iki kişiden şikayetçi oldu.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yerde yatan kişiyi
saldırganlardan biri defalarca tekmelerken diğer saldırganın ise yakasından tutarak sürüklediği ve daha sonra tekme attığı kameraya yansıyor. Çevredekilerin tüm müdahalelerine rağmen iki kişinin, saldırgan tavrı devam ediyor. Bir süre sonra yerden kalkan kişinin fenalaştığı ve sendelemeye başladığı da cep telefonu kamerasına yansıyor. Saldırganlar daha sonra ise araca binerek olay yerinden uzaklaşıyor. ESENLER’DE YOL KENARINDA BEKLEYEN KİŞİYİ DÖVDÜLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Tekstilkent, Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için ’Öcü’ diyen Hülya Avşar’a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Kastamonu’daki 514 yıllık Nasrullah Camii’ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi Haber
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP’nin listesinden düşürüldü Haber
Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan’daki uçak kazasının nedeni ’koronavirüs’ çıktı Haber
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Haber
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Haberler››3. Sayfa››ESENLER'DE YOL KENARINDA BEKLEYEN KİŞİYİ DÖVDÜLER - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:51: Son dakika güncel: Gaziantep'te 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler 10:51: Meksika'daki depremde ölü sayısı 7'ye yükseldi - Haberler 10:49: Rusya'da son 24 saatte 7 bin 113 yeni koronavirüs vakası - Haberler 10:47: Kaza yapan sürücü aracını bırakarak kayıplara karıştı - Haberler 10:47: MHP, Hafik Belediye Başkanını listeden düşürdü - Haberler 10:31: Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi 10:25: Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi 09:51: Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü - Haberler 09:44: Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi 09:40: İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi - Haberler