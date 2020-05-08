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ESENLER'DE YOLDAKİ ÇÖKME ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER

ESENLER'de gece saatlerinde çatlaklar ve kaymalar oluşan yolda sahur saatinde ikinci bir çökme meydana geldi.

08.05.2020 08:38 | Son Güncelleme: 08.05.2020 08:39
ESENLER'de gece saatlerinde çatlaklar ve kaymalar oluşan yolda sahur saatinde ikinci bir çökme meydana geldi. İkinci çökme sırasında yol ve istinat duvarı tamamen göçtü. İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise polis ekiplerince taliye edildi.
Öte yandan, yolun çökme anları da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Çökme sırasında vatandaşların bağrışma ve panik anları kameraya yansıdı.
BÖLGEYE, ÇOK SAYIDA POLİS, İTFAİYE VE AFAD EKİBİ SEVK EDİLDİ
Olay sonrası, bölgeye destek amaçlı çok sayıda, polis, itfaiye ve AFAD ekibi ile belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede incelemeler sürerken, çalışmaların gündüz saatlerinde yoğunlaştırılacağı belirtildi. ESENLER’DE YOLDAKİ ÇÖKME ANINA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Polis, AFAD, Güncel, Haber

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