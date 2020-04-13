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Esenler'de zihinsel engelli gençten evde kalanlara balkon konseri

ESENLER'de yaşayan 24 yaşındaki zihinsel engelli Yunus Şevket Avcı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan komşularına her akşam konser veriyor.

13.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:09
Esenler'de zihinsel engelli gençten evde kalanlara balkon konseri
ESENLER'de  yaşayan 24 yaşındaki zihinsel engelli Yunus Şevket Avcı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan komşularına her akşam konser veriyor.

Oruçreis Mahallesi'nde saatler 21.00'i gösterdiğinde Avcı,  darbukasını ve mikrofonunu alıp evinin balkonuna çıkıyor. Yunus'un seyircileri yani komşuları ise, çoktan pencere ve balkonlardaki yerlerini almış oluyor ve etraftan 'Haydi Yunus' sesleri yükseliyor. Oldukça eğlenen mahalle sakinleri, 1  saat boyunca Avcı'nın şarkılarına alkışlarla eşlik ediyor. Komşularının ara sıra Yunus'un şarkılarına eşlik etmeleri, mahallede gerçek bir konser havası estiriyor.

"HEPİMİZE NEŞE KATIYOR"

Mahalle sakinlerinden Kadriye Koyun  "Çok memnunuz, hepimize neşe katıyor, çocuklarımızı mutlu ediyor. Mahallenin neşe kaynağı" dedi.  Mahalle sakini Orhan Söyleyici ise "Çok memnunuz. Bu olaylardan sonra Yunus kardeşim herkesi mutlu ediyor. Allaha şükür. Ona çok teşekkür ediyoruz. Sevimli bir arkadaşımız, herkese neşe katıyor" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMI ÇOK SEVİYORUM "

Avcı ise, "Komşuları çok seviyorum, evden çıkmasınlar, sağlıklı olsunlar. Komşularımıza müzik yapıyorum, şarkı söylüyorum. Kimse moralini bozmasın. Sağlıkları için evde kalsınlar, diyorum. Cumhurbaşkanımı çok seviyorum, onunla tanışmak istiyorum" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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