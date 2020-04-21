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ESENLER'DEKİ PTT ÖNÜNDE KUYRUK UZADI, 'SOSYAL MESAFE' UNUTULDU

İŞSİZLİK aylığı ve sosyal destek yardımlarının dağıtıldığı Esenler'deki PTT Şubesi önünde kuyruk uzadı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

21.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:19
İŞSİZLİK aylığı ve sosyal destek yardımlarının dağıtıldığı Esenler 'deki PTT Şubesi önünde kuyruk uzadı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.
PTT önündeki bariyerli kuyruk, binanın önünden başlayarak iki sokağa daha uzanırken, öğle saatlerinde yaklaşık 250 kişinin beklediği görüldü. PTT kuyruğunun başında titizlikle uyulan koronavirüs önlemleri arasındaki 'Sosyal mesafe' kuralının, ikinci sokağın dönülmesinden sonra unutulduğu görüldü. PTT ve Esenler Belediye Zabıtası görevlileri zaman zaman kuyrukta bekleyenlere 'Sosyal mesafe' kuralını hatırlattı, ancak sonuç alamadı.
Bu arada bariyerlerle çevrili, 'İşim var' diyenlere geçiş izni verilen Dörtyol Meydanı'nda, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kalabalık oluştu. Bankalar önünde ise 'Sosyal mesafe' kuralına kuyruklar görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri meydanı dezenfekte ederken, buradaki güvercinleri görenlerden bazıları, yakındaki kuru yemişçiden yem alarak onlara attı. ESENLER’DEKİ PTT ÖNÜNDE KUYRUK UZADI, ’SOSYAL MESAFE’ UNUTULDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenler, PTT, Güncel
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