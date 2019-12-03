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Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Çalımbay ve Sevim

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, rövanş için avantajlı bir skor elde ettiklerini söyledi.

03.12.2019 22:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:33
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Erokspor'u 2-0 yenen Demir Grup 'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, rövanş için avantajlı bir skor elde ettiklerini söyledi.
Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık, güzel galibiyet aldık." dedi.
Kupa maçlarına ciddi bakmak gerektiğini kaydeden Çalımbay, "Ters ve iyi bir takıma karşı oynadık. Onların 3-4 maçını seyrettik, ona göre geldik. Dezavantajlarımızdan biri suni çimde oynamamızdı, zor geldi. Bazı arkadaşlarımız yeni oynadı." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 14. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çalımbay, "En önemli maçlarımızdan birini oynayacağız. Bu maçı mutlaka iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. 4 final maçımız vardı. Biri gitti, 3'ü kaldı. Bunlardan biri de Malatyaspor maçı olacak. Zor olacağını biliyoruz. Tek sıkıntımız Yatabare'nin cezalı olması. İyi şekilde ayrılacağız, takıma güveniyorum." diye konuştu.
Hikmet Sevim: "Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik"
Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Sevim ise iki takımın da futbol adına iyi bir mücadele sergilediğini dile getirdi.
Oyunlarını sahaya yansıttıklarını ama sonuç alamadıklarını vurgulayan Sevim, şunları kaydetti:
"Erken gol maçın gidişatını değiştirdi. Maçlarımız genelde böyle geçiyor. Sivasspor tecrübeli bir takım, böyle tecrübeli ekipler buldukları pozisyonları değerlendiriyor. Pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik."
Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Çalımbay ve Sevim

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Kaynak: AA


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