Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Esenler Kaymakamlığı'nda seyahat izin belgesi kuyruğu

Esenler Kaymakamlığı'nda seyahat izin belgesi yoğunluğu İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarının sınırlandırılmasının ardından, izin belgesi almak isteyen vatandaşlar Esenler Kaymakamlığı'nda yoğunluk oluşturdu.

29.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:40
Esenler Kaymakamlığı'nda seyahat izin belgesi yoğunluğu
İSTANBUL - İstanbul 'da korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarının sınırlandırılmasının ardından, izin belgesi almak isteyen vatandaşlar Esenler Kaymakamlığı'nda yoğunluk oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığına sınırlandırma getirildi. Seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar Esenler Kaymakamlığı'nda yoğunluk oluşturdu. İkameti Esenler'de olan ya da başka illerde olan vatandaşlar kaymakamlığa gelip çıkardıkları ikametgah belgelerini vererek seyahat izin belgelerini alabiliyor.
Yoğun bakımda olan annesini görmek için seyahat izin belgesi çıkarmaya gelen Necdet Avcı, "İçeriye söyledim ikametgah belgesini vermem gerekiyormuş. Sebebini de öğrenmek istediler. Ben de hasta yoklamaya gideceğim dedim. Annem yoğun bakımda yatıyor. Belge getirebilir misin dediler. Getiririm dedim. O zaman sırada bekle, evrakını ver ve yolculuğuna devam et dediler" diye konuştu. Esenler Kaymakamlığı’nda seyahat izin belgesi kuyruğu

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Esenler, Yerel

Haberin Videosu :

Esenler Kaymakamlığı'nda seyahat izin belgesi kuyruğu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yerel ››Esenler Kaymakamlığı'nda seyahat izin belgesi kuyruğu - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

16:16: Vatandaşlar uyarılara uydu Balıklıgöl boş kaldı - Haberler 16:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü - Haberler 16:15: Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme yardımı - Haberler 16:14: Fransa: Eski Bakan Patrick Deveciyan Covid-19'a yenik düştü - Haberler 16:13: Boş kalan sahiller koyun sürüsüne kaldı - Haberler 15:45: Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı - Haberler 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti 15:10: Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı - Haberler 12:25: Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu - Haberler 12:07: Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi - Haberler 11:13: Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti - Haberler