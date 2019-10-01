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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devraldığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik çalışmaları başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Otogarı'nda dönüşümü başlattık. Metruk alanlardaki yıkım işlemlerinin ardından temizlik ve aydınlatma çalışmalarıyla bu alanları güvenli hale getireceğiz" dedi.

01.10.2019 12:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir süre önce devraldığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ( Esenler Otogarı) yıkıma ve temizliğe başladı. Belediye çalışanları bu sabah otogarın alt katlarında bulunan metruk yerlerin temizlik ve aydınlatma çalışmasını gerçekleştiriyor.

"DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATTIK"

Çalışmayla ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Otogarı'nda dönüşümü başlattık. İBB ekiplerimizin metruk alanlardaki yıkım işlemlerini tamamlamasının ardından temizlik ve aydınlatma çalışmalarını da gerçekleştirerek bu alanları güvenli hale getireceğiz" dedi.

"DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİYORUZ"

İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz bugün sabah itibariyle Büyük İstanbul Otıogarı'nda amaç dışı kullanımları engellemek ve alanı temizlemek için girişimde bulundular. Etap etap tahliye planı yapıldı, önceden duyurular yapıldı. Otogarın alt katlarını bu şekilde yıkıyoruz, temizliğini yapıyoruz, aydınlatmasını yapıyoruz ve daha güvenli bir hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye, otogarda hijyen ve görüntü kirliliği yaratan tüm yapıların yıkıldığını aktarırken, o bölgelere sosyal alanlar yapılacağını açıkladı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım ve temizlik başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Esenler, Ekonomi, Güncel

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