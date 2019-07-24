Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri mahkeme kararıyla durduruldu
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Esenler Otogarı otopark alanlarının İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ'ye (İSPARK) devri, İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından durduruldu24.07.2019 23:07
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Esenler Otogarı otopark alanlarının İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ'ye (İSPARK) devri, İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.
İBB Meclisi'nin 11 Temmuz'daki oturumunda otogarın otopark bölümlerinin İSPARK'a devredilmesi, oy birliğiyle kabul edilmişti.
İBB Meclisi'nin 11 Temmuz'daki oturumunda otogarın otopark bölümlerinin İSPARK'a devredilmesi, oy birliğiyle kabul edilmişti.
Bayrampaşa, İstanbul, Esenler, Dünya
Kaynak: Euronews.com