Haberler» Güncel» Haber

Esenler ve ümraniye'de okul önlerinde denetim

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okulların açılması ile birlikte okul önlerindeki uygulamalarına devam ediyor.

10.09.2019 10:24 Esenler ve ümraniye'de okul önlerinde denetim
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okulların açılması ile birlikte okul önlerindeki uygulamalarına devam ediyor.

Esenler'de bulunan İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ümraniye Madenler Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi önünde gerçekleştirilen uygulamalara Narkotik ekipleri, Mobil Okul Timler (MOT), Trafik ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü  ve Asayiş ekipleri katıldı. Uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken sürücülerin kimlik sorguları yapıldı. Evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem yapıldı, araçları trafikten men edildi.

Aramalarda narkotik madde arama köpeği Şans da görev aldı.


- İstanbul

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Esenler, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:16   İbb başkanı imamoğlu: (cumhurbaşkanının daveti) elbette ki katılacağız
11:16   Adana'da 61 düzensiz göçmen yakalandı
11:16   Yeşilçam'ın usta ismi süleyman turan hayatını kaybetti (2)
11:15   Kapadokya'da turist sayısı yüzde 13,5 arttı
11:15   Rusya'da çarşıda büyük yangın... söndürme çalışmaları sürüyor
11:14   "Uzay konferansı, uluslararası prestij olacak"
11:14   Sunu Göleti'ne 8 bin sazan yavrusu bırakıldı