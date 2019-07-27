Esenlerli vatandaşların yaz neşesi açık hava sineması oldu

TÜRK ve dünya sinemasından seçkin filmlerin, birbirinden eğlenceli çocuk etkinliklerinin yer alacağı " Esenler 'de Yaz Neşesi" programı başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın ilk gününde, "Uzun Hikaye" adlı sinema, izleyicilerle buluştu.

Esenlerli vatandaşlarım yaz akşamlarında keyifli vakit geçirmeleri için Esenler Belediyesi'nin Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırladığı etkinliklerden oluşan "Esenler'de Yaz Neşesi" programı başladı. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulan programın ilk gününde, edebiyat dünyasının tanınmış isimlerinden Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan "Uzun Hikaye" filminin gösterimi yapıldı. Çocuklar da sinema gösterimi öncesinde illüzyon ve palyaço gösterisiyle keyifli vakit geçirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı.

ÇOCUKLAR EĞLENİYOR, YETİŞKİNLER SİNEMA KEYFİ YAŞIYOR

17 yaşındaki Semih Türünç arkadaşlarıyla birlikte önce millet bahçesinde yer alan kütüphaneye daha sonra etkinlik alanına geldiğini söyledi. Etkinliklerin yaz tatilini keyiflendirdiğini belirten Türünç, "Önce çocuklar için etkinlik daha sonra sinema oluyor. Güzel bir ortam var" dedi.

Torunlarıyla etkinliğe katıldığını kaydeden Nevin Coşkun, "Torunlarım çok eğleniyor. Her şey çok güzel ve temiz. Çok keyifliyiz" şeklinde konuştu.

10 yaşındaki Furkan Göktaş, arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürmek için geldiği parla daha sonra etkinliği izlediğini ve çok eğlendiğini ifade etti. 12 yaşındaki Emre Berk Büke ise kuzeniyle birlikte 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne geldiğini ve çok eğlendiğini söyledi.

"YAZ AKŞAMLARI YAZ ŞENLİĞİ ÇERÇEVESİNDE PROGRAMLAR YAPIYORUZ"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da etkinliğe katılarak hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Etkinlikte konuşan Göksu, şunları söyledi:

"Yaz akşamları yaz şenliği çerçevesinde programlar yapıyoruz. Programımıza 19: 00'da çocuk etkinliği ile başlıyoruz. Saat 20: 30'da da yaz sineması gösterimimiz oluyor. Yaz boyunca bu etkinliklere devam edeceğiz. Zaman zaman konserler, zaman zaman film etkinlikleri olacak. Her akşam yapacağımız etkinliklerle hem Esenler halkına hem de civardaki komşularımıza hizmet vereceğiz. Biz bu kültürel etkinlikleri yaparken 2 temel şeye çok dikkat ediyoruz. Birincisi kendi kültürel değerlerimizi çocuklarımıza öğretmek. İkincisi de bu geleneksel kültürümüzü çocuklarımıza aşılayarak onların da kültür sanat insanı olmasını sağlamak."

ESENLER'DE YAZ NEŞESİ

"Esenler'de Yaz Neşesi" programı, 26 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında her akşam saat 20.00'de başlayacak. Açık havada sinema keyfi yaşamak isteyen herkes Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini 'Yazlık Sinema Günleri'nde seyredebilecek. Türk ve dünya sinemasından yetişkinler ve çocuklar için özel filmler ve Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) konserlerinin yer aldığı programda, çocuklar için de eğlenceli etkinlikler yer alacak.

- İstanbul