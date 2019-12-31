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Esenlik Genel Müdürü Ünlü'den yeni yıl kutlaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, yeni yılı yayımladığı mesajla kutladı.

31.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:30 Esenlik Genel Müdürü Ünlü'den yeni yıl kutlaması
Büyükşehir Belediyesi Genel Müdürü Ata Ünlü, yeni yılı yayımladığı mesajla kutladı.

Genel Müdür Ünlü, yeni yıl mesajında, "2020 yılının ilimize, ülkemize ve tüm insanlık alemine huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bilindiği üzere, 31 Mart Yerel seçimlerinde hemşehrilerimizin teveccühü ile Türkiye Genelinde rekor bir oy oranıyla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen ve büyük bir başarıya imza atan Selahattin Gürkan Başkanımız, göreve geldikten hemen sonra bizleri de siz değerli hemşehrilerimize hizmet etmek için görevlendirdi" ifadelerini kullandı.

Başkan Selahattin Gürkan, destekleri nedeniyle teşekkür eden Ünlü, "Bu vesile ile Malatyalı hemşehrilerimizin, şehrimize birlikte hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımın yeni yılını kutluyorum. 2020 yılının ülkemize, şehrimize ve tüm insanlığa; barış, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum" ifadelerini yer verdi. - MALATYA

Malatya, Esenlik, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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