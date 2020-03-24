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Esenlik, siparişleri evlere teslim etmeye başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Şirketi gelen siparişleri evlere teslim etmeye başladı.

24.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:24
Esenlik, siparişleri evlere teslim etmeye başladı
Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Şirketi gelen siparişleri evlere teslim etmeye başladı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tehdit eden korona virüse karşı özellikle 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar için 'evde kal, hayatta kal' sloganı ile başlatılan çalışmalar kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin koştuğu bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esenlik Şirketi evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile engelli vatandaşların siparişlerini alarak evlerine teslim ediyor. Sipariş vermek isteyen vatandaşlar 0549 768 65 65 ve 0530 465 44 44 telefon numaralarını arayarak siparişlerini verebilirler.

İlk siparişler teslim edildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın, "Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz" açıklamasının ardından çalışmalara başlayan Esenlik Şirketi, 500'ün üzerindeki siparişi vatandaşların evlerine teslim ederek vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca başlatılan bu uygulamadan evinden çıkmak istemeyen diğer vatandaşlarımızda yararlanabileceği belirtildi.

Esenlik Şirketinden alışveriş siparişi vermek isteyen vatandaşlar WhatsApp Çağrı ve Sipariş Hattımız: 0549 768 65 65 numaralı telefonu arayarak siparişlerini verebilirler. Sipariş sevkiyat saatleri ise, 11: 00-13: 00/14: 00-16: 00/ 17: 00-19: 00 olarak belirtildi. Ayrıca vatandaşlar www.esenlik.com.tr sitesini ziyaret ederek canlı destek uygulamasından faydalanabilecekler. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Malatya, Esenlik, Güncel

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