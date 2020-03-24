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Esenlik Şirketi siparişleri evlere teslim ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden, Esenlik, Belsos, Megsaş, Motaş şirketleri tüm imkânlarını Malatyalıların hizmetine sunuyor.

24.03.2020 17:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:11
Esenlik Şirketi siparişleri evlere teslim ediyor

Koronavirüs'ün ülkemizde de yayılmasının ardından hükümetin almış olduğu tedbirler sonrasında vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını temin etmeleri için Esenlik Şirketi gelen siparişleri evlere teslim etmeye başladı.

Dünyada olduğu gibi ülkemizi de tehdit eden Koronavirüs'e karşı özellikle 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar için 'evde kal, hayatta kal' sloganı ile başlatılan çalışmalar kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına Malatya Büyükşehir Belediyesi koşuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya'da virüsün yayılmasını önlemek için almış olduğu tedbirlerin yanında, evinden çıkamayan vatandaşlarında yanında yer alarak vatandaşlara bu zor günlerinde destek olmaya devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esenlik Şirketi evlerinden çıkamayan, 60 yaş üstü yaşlıların, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile engelli vatandaşların siparişlerini alarak evlerine teslim ediyor. Sipariş vermek isteyen vatandaşlar 0549 768 65 65 ve 0530 465 44 44 telefon numaralarını arayarak siparişlerini verebilirler.

İlk siparişler teslim edildi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz açıklamasının ardından çalışmalara başlayan Esenlik Şirketi 500'ün üzerindeki siparişi vatandaşların evlerine teslim ederek vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca başlatılan bu uygulamadan evinden çıkmak istemeyen diğer vatandaşlarımızda yararlanabileceği belirtildi.

Esenlik Şirketinden alışveriş siparişi vermek isteyen vatandaşlar WhatsApp Çağrı ve Sipariş Hattımız: 0549 768 65 65 numaralı telefonu arayarak siparişlerini verebilirler. Sipariş sevkiyat saatleri ise; 11:00-13:00/14:00-16:00/ 17:00-19:00 olarak belirtildi. Ayrıca vatandaşlar www.esenlik.com.tr sitesini ziyaret ederek canlı destek uygulamasından faydalanabilecekler.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Malatya, Esenlik, Güncel

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