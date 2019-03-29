Esenlik'ten 'Mor Reyhan Raflardan Kaldırıldı' İddialarına Yanıt

Kaynak: İHA

CHP'den aday olan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun "Esenlik mor reyhanı raflardan kaldırdı" iddialarına Esenlik'ten yanıt geldi. Yapılan açıklamada "İddiaların tamamı yalan, mor reyhan Esenlik raflarından hiç kaldırılmadı" denildi.Yapılan açıklamada, Esenlik'in Malatyalıların şirketi olduğu ifade edilerek, mesnetsiz iddiaların herkese zarar verdiği belirtildi. Açıklamada, "Son günlerde çeşitli basın organlarında dile getirilen "Esenlik Arapgir Mor Reyhanını raflardan kaldırdı" şeklindeki haberlerin ısrarla devam ettirilmesi karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirme ve şirketimizin itibarını koruma adına bir açıklama yapmak kaçınılmaz olmuştur. İddia edilen 'Esenlik Arapgir Mor Reyhanını Raflardan Kaldırdı' açıklaması ve haberleri tamamen yalandır. Esenlik, Arapgir'imizin coğrafi işaret aldığı mor reyhanının endüstrileştirilme safahatının tamamında şirketimize ait kimya fabrikası ile birlikte yer alarak ar-ge çalışmalarına katkı vermiş, ürün ticari bir ürün haline geldiği günden beri de aralıksız olarak raflarında bulundurup satmaktadır. Konuyu iddia edenler, açıklamayı yaptıkları Soykan Meydanına 50 metre mesafedeki Yeni Cami şubemize, açıklamadan önce uğrama zahmetinde bulunsalardı, bu gerçeği kendileri de görebilirlerdi" denildi. Arapgir Mor Reyhanının tedariki ve satışı konusunda bilgiler paylaşılarak, "1. 23.10.2017 tarihinde Arapgir Belediyesine ait olan şirket, şirketimize yazılı olarak başvurup, Arapgir Mor Reyhan çayını marketlerimizde satmak istediğini bildirmiş, talep uygun görülerek bahse konu çayın satışına başlanmıştır. 2. 18.04.2018 tarihinde yine Arapgir Belediyesine ait olan bir şirket şirketimize yazılı olarak başvurup, daha önce satışına başlanan Arapgir Mor Reyhan Çayına ilaveten, 380 gram Mor Reyhan Reçeli, 25 gram Mor Reyhan Kurusu, 30 gram 20'li süzen poşet Mor Reyhan Çayı, 50 gr. Mor Reyhan Baharatı, Mor Reyhan Seti ürünlerinin de satılmasını talep etmiştir. Talep, satın alma komisyonumuzca değerlendirilip olumlu cevaplanmış ve bahse konu ürünler raflarımızda satışa sunulmuş ve halen tarafımıza tedarik sağlandıkça satılmaktadır. 3. 16.01.2019 tarihinde söz konusu mor reyhan çayı, reçel ve baharatlarının tedarikçisi olan ve Arapgir Belediyesine ait şirket bugüne kadar kendilerinden sipariş ettiğimiz bahse konu ürünlerin bundan böyle başka bir şirketten tedarik edileceğini bildirmiş, satın alma komisyonumuz talebi kabul etmiş ve 2019 yılı başından itibaren Mor Reyhan ürünleri siparişlerimiz bu şirket üzerinden karşılanmaya başlanmıştır. İddialara konu edilip çarpıtılan olayın aslı ise şöyledir; Ekim 2018'de İstanbul'da yapılan Malatya Tanıtım Günlerinde, standımızda tanıtımı yapılmak üzere, pazarlama bölümümüz tarafından 2 bin 880 adet 30 gram Arapgir Mor Reyhan Çayı Arapgir Belediyesine ait şirketten alınmış ve bahse konu etkinlikte tanıtım ve satışı yapılmıştır. Kalan stok fazlası 2 bin 6 adet ise, ürünün yeni tedarikçisi diğer şirkete iade edilmiştir. İade edilen ürünler marketlerimizde hali hazırda satışı yapılan ürünler değil, İstanbul'da yapılan Malatya Günlerinde tanıtımı yapılmak amacı ile satın alınan fakat satılamayan stok fazlası ürünlerdir. Stok fazlası ürünlerin iadesi, tedarikçi tüm şirketler için rutin olarak gerçekleştirilen ticari bir uygulamadır. Şirketimize yönelik asılsız iddiaların bu iade işleminden sonra basında yer alması üzerine yaptığımız incelemelerde, Arapgir Belediyesine ait şirketin Mor Reyhan Ürünleri ile ilgili olarak bizi yazılı olarak yönlendirdiği diğer şirketin Betül Cömertoğlu'na ait olduğu anlaşılmıştır. Esenlik, hiçbir siyasi partinin, hiçbir özel şahıs veya kurumun malı değildir. Yüzde 100 sermayesi Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, bütün Malatyalıların şirketidir. İş ve işlemlerini de bu anlayışla yerine getirmektedir. Daha önce de, çeşitli şahsi siyasi çıkarlarla ilgili, şirketimiz benzer mesnetsiz ve gerçek dışı iddialara muhattap olmuş, her seferinde mesnetsiz iddiaların son bulacağı temennisi ile gerçekler kamuoyuna izah edilmiştir. Buna rağmen, yaklaşan yerel seçimler öncesi, yine şahsi ve siyasi bir amaca şirketimiz alet edilerek, bir başka gerçek dışı iddia ve ithamda bulunulmuş, seçim propaganda malzemesi olarak kullanılmaktan çekinilmemiştir. Esenlik markasının güvenirliğini ve itibarını korumak birinci derecede biz şirket mensuplarının görevi olmakla birlikte, başta siyasetçi, sivil toplum yöneticileri olmak üzere tüm Malatyalıların sorumluluğudur" ifadelerine yer verildi. - MALATYA