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Esenlik'ten otomobil kazanan şanslı talihliler araçlarını teslim aldı

Esenlik Süper Marketlerin 'Nerede kalmıştık' sloganı ile bu yıl yeniden düzenlediği Geleneksel Hediye Kampanyasında son model araç kazanan şanslı müşteriler, arabalarını teslim aldılar.

08.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:11Esenlik'ten otomobil kazanan şanslı talihliler araçlarını teslim aldı
Süper Marketlerin 'Nerede kalmıştık' sloganı ile bu yıl yeniden düzenlediği Geleneksel Hediye Kampanyasında son model araç kazanan şanslı müşteriler, arabalarını teslim aldılar.

Esenlik Süper Marketlerin 'Nerede kalmıştık' sloganı ile bu yıl yeniden hayata geçirdiği Geleneksel Hediye Kampanyasında 88 TL'lik alışveriş yapan 3 şanslı müşteri 18 Ocak'ta düzenlenen çekiliş ile belirlendi.

Noter huzurunda düzenlenen çekiliş ile son model araç kazanan Gülcan Dağ, Tuba Kara ve Selçuk Koşum, Esenlik Şirketi Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen tören ile arabalarını teslim aldı. Teslim töreninde konuşan Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, Esenlik'in eski günlerinde olduğu gibi, tekrar o parlak günlerine dönme gayreti içerisinde olduğunu söyleyerek, "Esenlik Marketleri halkımızın kendi öz sermayesi. Sayın Başkanımızın bize bu görevi tevdi etmesinden sonra, emanet olarak gördüğümüz bu şirketi daha iyi günlere taşımak adına yoğun bir gayret içerisindeyiz" dedi.

Eski günlerinde olduğu gibi hediye kampanyasını yeniden hayata geçirdiklerini dile getiren Ünlü, "Nerede kalmıştık diyerek hediye kampanyamızı bu yıl düzenledik. Bugünde çekiliş sonucu otomobil kazanan şanslı vatandaşlarımıza araçlarının anahtarlarını teslim ediyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin, sağlıkla kullansınlar. Malatya için bu hizmetler artarak devam edecek. Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan'ın destekleri, bize olan güvenleri sayesinde Esenlik'i daha iyi noktaya taşıma adına gece gündüz tüm mesai arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Allah bizleri mahcup etmesin" diye konuştu.

Esenlik'e her zaman güvendiklerini ve alışverişlerini burada yaptıklarını ifade eden şanslı müşteriler ise, Esenlik Şirketine ve Başkan Gürkan'a teşekkürlerini ilettiler. - MALATYA

Esenlik, Güncel

Kaynak: İHA

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