Esentepe Mahallesi Muhtarı Karandı'nda Belediye Başkanı Tahsin Babaş'a Ziyaret

Esentepe Mahallesi
Muhtarı Recai Karandı, Azaları ve Mahalle sakinleri ile birlikte önceki gün akşam Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Babaş
'ı ziyaret etti.
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş yapılan ziyaret için Esentepe Mahallesi Muhtarı Recai Karandı ve Mahalle sakinlerine teşekkür etti.
Başkan Babaş, "Esentepe Mahallesi Muhtarı Recai Karandı ve Mahalle sakinlerimize nazik ziyaretlerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Bizlerin işi hemşerilerimize hizmet etmektir. Bu doğrultuda güzel dileklerini bizlerle paylaşan değerli kardeşlerimize nezaketlerinden ötürü ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler bugün olduğu gibi bundan sonra da bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan hemşerilerimize hizmet için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cenab-ı Hakk'ın izni ve yakaladığımız büyük birliktelik ile Kastamonu'muzu hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız. Mahallelerimizi sık sık ziyaret ediyoruz, hemşerilerimizle görüşüyoruz. Mahallelerimizin eksikliklerini de bir bir gidermeye çalışıyoruz. Mahallelerimiz sakinleri ile sık sık istişare ederek çalışma ve hizmetlerimiz danışarak birlikte yapıyoruz. Kastamonu'ya daha çok hizmetler yapmak içinde büyük çaba ve gayret gösteriyoruz. Esentepe'de genellikle evlerimiz 2-3 katlı evler. Burada da ileride herhangi bir planlama istendiğinde onu da birlikte bir araya gelerek yapmak da isteriz. Her yaptığımız konularda istişare ederek görüş alarak yapıyoruz. Elimizden geldiğince de herkesi mutlu etmeye de çalışıyoruz. İstişaresiz ve görüş almadan da hiçbir iş yapmıyoruz. Esentepe alt yapı bakımından iyi durumda, üst yapıdaki hizmetlerin de birçoğu yapılarak tamamlandı. Esentepe gerçekten yaşanabilecek en iyi mahallelerimizden birisi. Herkes de kendi kültürüne uygun yaşamaya gayret göstererek de devam ediyor" dedi.
"Mahallemiz yolları yüzde 90 oranında asfalt yapımı tamamlandı"
Esentepe Mahallesi Muhtarı Recai Karandı, "Esentepe Mahallesi Muhtarlığı olarak heyetimizle beraber hemşerilerimize hizmet etmek, mahallemiz sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla Belediye Başkanlığımızı ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz ve uyum içersinde çalışarak da mahallemizin sorunlarını da bu şekilde hallediyoruz. Belediye Başkanlığımız tarafından 2014 seçimleri akabinde hızlı bir şekilde mahalle asfalt çalışmalarımıza başlandı. Mahallemiz yolları yüzde 90 oranında asfalt yapımı tamamlandı. Yine Yıldırım Beyazıt
camisinin içersine belediyemiz katkılarıyla ahşap lambiri yapılmıştır. Yine camimiz bahçesine iki katlı mahalle evi yapılmış olup alt katı şadırvan, üst katı da yemekhane ve toplantı salonu olarak kullanılacak. Bu hizmet ve yeni caminin bahçesine 4 katlı Kuran
Kursu ve yemekhane binamız da belediye başkanımızla yapılan istişareler sonucu mahallemize kazandırılmıştır. Mahallemize çevre düzenlemeleri ve diğer hizmetlerin de birçoğunun yapımı tamamlanmıştır" şeklinde konuştu.
Esentepe Muhtarı Recai Karandı günün anısına belediye Başkanı Tahsin Babaş'a Muhtarlığı ve Mahalle sakinleri adına plaket takdim etti. - KASTAMONU
Kastamonu,Tahsin Babaş,Esentepe Mahallesi
14 Aralık 2018 Cuma 19:14